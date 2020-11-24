В Екатеринбурге пройдет полуфинал всероссийского студенческого конкурса

Событие состоится в среду, 25 ноября, в 11:00 на площадке Уральского института управления - филиала РАНХиГС. Фото: пресс-служба вуза

В Уральском институте управления РАНХиГС пройдет полуфинал Всероссийского кубка по менеджменту «Управляй».

В среду, 25 ноября, в 11:00 на площадке Уральского института управления - филиала РАНХиГС пройдёт полуфинал Всероссийского кубка по менеджменту «Управляй», в котором студенты ведущих ВУЗов страны будут соревноваться в лидерских качествах и управлять предприятием на специальном бизнес-симуляторе.

- Проект «Управляй» позволяет проявить студентам свои soft skills и получить опыт в менеджменте, а работодателям выбрать для себя самых талантливых и пригласить в компанию на стажировку, - уточнили в пресс-службе Уральского института управления.

Экспертами на мероприятии выступят Татьяна Флеганова – общественный представитель АСИ по социальным проектам и член общественной палаты Свердловской области Наталия Ким, а также другие представители бизнеса Свердловской области.

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