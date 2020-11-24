Фото: предоставлено Банком Уралсиб

Банк УРАЛСИБ возглавил рейтинг самых выгодных кредитов наличными в рублях на 3 года, подготовленный порталом Bankchart. Первое место в рейтинге занял «Кредит наличными» УРАЛСИБа с процентной ставкой от 5,5% годовых. При подготовке рейтинга эксперты Bankchart проанализировали кредитные предложения 30-ти крупных российских банков по состоянию на 17.11.2020 г.

Минимальная процентная ставка по данному продукту (в том числе на цели рефинансирования), при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 5,5% годовых в рублях. Максимальная ставка по данному виду кредитования, при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 7,5% годовых в рублях.

Минимальная сумма кредита – 100 000 рублей. Максимальная сумма кредита зависит от категории клиента и программы кредитования и варьируется от 1 500 000 рублей до 3 000 000 рублей. Срок кредитования – от 13 до 84 месяцев.

Подробную информацию по кредиту наличными и другим продуктам Банка УРАЛСИБ можно узнать на сайте Банка, по телефону 8 800 250-57-57, либо в ближайшем офисе Банка.