Известные тиктокеры Екатеринбурга поборются в кулинарном шоу федерального канала

Фото: телеканал «Пятница!»

Тиктокеры-миллионники из Екатеринбурга Кирилл и Артем Верзаковы приняли участие в кастинге нового шоу телеканала «Пятница!». 24 ноября стартует премьера «Битвы шефов», в которой известные шеф-повара России Константин Ивлев и Ренат Агзамов будут выявлять профессиональных кулинаров.

Кирилл и Артем считаются одними из самых высокооплачиваемых тиктокеров по версии журнала Forbes. На аккаунт молодых людей подписано 7,5 миллионов человек, а сами видео собирают по 80 миллионов просмотров.

Близнецы пришли на кастинг проекта «Битва шефов» с салатом оливье с красной и черной икрой. Однако их блюдо шеф-повара не оценили. Смогут ли братья пройти отбор, можно увидеть уже сегодня в 19:00 на телеканале «Пятница!».