Хотел привлечь внимание: в Екатеринбурге отдали под суд любителя оригинальной "клубнички"

Видеоролики парень разместил на своей странице в социальных сетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершилось следствие по уголовному делу за распространение порнографии в интернете. Перед судом предстанет 31-летний местный житель. Следователи установили, что в 2019 году молодой человек решил привлечь внимание к своей странице в социальных сетях и разместил на ней несколько видеозаписей для взрослых. При этом героиня одного из роликов изображала несовершеннолетнюю девушку. Распространение таких материалов считается тяжким преступлением.

- Любителя «необычных» видеороликов вычислили сотрудники полиции, которые раскрывают преступления в IT-сфере. Установили его личность, выяснилось, что на учете у нарколога и психиатра он не состоит, ранее не был судимым, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Что именно побудило молодого человека привлечь внимание таким способом, не сообщается. Однако парень свою вину признал и раскаялся. За свои действия ему грозит наказание от трех лет тюрьмы.