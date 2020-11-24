Застройщики Екатеринбурга не будут согласовывать с мэрией внешний вид зданий

Иск подавали не заинтересованные лица, чьи права были нарушены, а Гильдия строителей Урала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Застройщики в Екатеринбурге больше не будут согласовывать внешний облик зданий и эскизные проекты совместно с администрацией города. Такое решение принял Свердловский областной суд. Иск подавали не заинтересованные лица, чьи права были нарушены, а Гильдия строителей Урала. Это первый случай в России.

- Основным аргументом стало то, что исчерпывающий перечень документов для выдачи разрешений на строительство предусмотрен Градостроительным кодексом. Требовать какие-то иные документы по закону запрещено, - рассказал заместитель директора Гильдии строителей Урала Александр Кислых.

Менеджер заявил, что строительные организации и дальше будут отстаивать свои права и продолжат бороться с незаконными решениями мэрии. Решение суда вступит в силу через месяц.