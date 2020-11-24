В Екатеринбурге не будут повышать налог на «элитное» жилье

Депутаты большинством голосов одобрили предложение оставить ставку 0,1% для всех объектов жилой недвижимости с кадастровой стоимостью ниже 300 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Екатеринбургской городской думы сегодня на заседании приняли решение не повышать налог на «элитное» жилье. Ранее для объектов жилой недвижимости было предложено установить ставку 0,1%, если это объекты с кадастровой стоимостью до 7 миллионов рублей. Для объектов стоимостью от 7 до 300 миллионов рублей предполагалось установить ставку 0,2%.

По словам начальника финансового департамента Марины Андрусь, новые ставки не должны ухудшать положение большинства жителей Екатеринбурга, а квартир с кадастровой стоимостью более 7 миллионов рублей всего три процента.

В итоге депутаты большинством голосов одобрили предложение оставить ставку 0,1% для всех объектов жилой недвижимости с кадастровой стоимостью ниже 300 миллионов рублей.