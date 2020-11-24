Чудесам – быть: «Екатеринбурггаз» поменял плиту малоимущей семье

Фото: «Екатеринбурггаз»

До Нового года остался почти месяц, а специалисты АО «Екатеринбурггаз» уже начали готовиться к самому волшебному времени года и совершать добрые дела на благо жителей уральской столицы. Так, в минувшую пятницу сотрудники Производственного управления №3 заменили газовую плиту жительнице Уралмаша. Проведенное мероприятие – исключительный случай, так как ранее в рамках благотворительной акции по замене устаревшего оборудования сотрудники компании технику меняли только пожилым людям, ветеранам войны и труженикам тыла.

Но в этот раз в компанию с просьбой о помощи обратилась девушка, которая одна воспитывает шестилетнюю дочь и ограничена в трудовой деятельности по медицинским показаниям. 30 октября на кухне появился запах газа, и хозяйка сразу позвонила в аварийную службу. В тот же день к ней приехала бригада и обнаружила, что проблема кроется в шланге, который не менялся больше десяти лет. Газ в квартире пришлось перекрыть до устранения неполадок.

– Мы живем в этом доме почти десять лет. И когда мне сказали, что для подключения газа необходима замена оборудования, я пришла в отчаяние, ведь никаких сбережений у нас нет, сами бы мы ничего купить не смогли. Наша семья имеет статус малоимущей, живем на пенсию по потере кормильца. К сожалению, я ограничена в активной деятельности и практически никуда не могу трудоустроиться. Кроме того, на мне полностью лежит уход за дочкой, у которой тоже есть физические особенности. Мне впервые пришлось обратиться за подобной помощью, и я до последнего не верила, что о нас с Соней кто-то позаботится. Я была в такой панике, когда почувствовала запах газа, что написала обращение на волне эмоций. А потом мне позвонили и сказали, что попробуют помочь. Благодаря такому человечному отношению снова начинаешь верить людям, и что чудеса исполняются. Спасибо большое всему «Екатеринбурггазу» от нашей семьи, – рассказала девушка.

Специалисты установили в доме современную газовую плиты Darina с функцией «газ-контроль». Такое оборудование имеет большую безопасность в эксплуатации, так как позволяет избежать утечки газа – при затухании пламени подача газа прекращается.

Благотворительная акция по замене газовых приборов с истекшим сроком эксплуатации проходит в уральской столице по личной инициативе генерального директора АО «Екатеринбурггаз» Валерия Боровикова с 2014 года.