В Кольцово задержали пассажира с партией элитных трубок для курения табака

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Кольцово задержали пассажира с 25 элитными трубками для курения табака. Мужчина, родом из КНР, собирался вывезти их в город Сиань для продажи. Но провести сотрудников таможни ему не удалось. Мужчину задержали в зеленом коридоре при оформлении багажа пассажиров вывозного рейса.

- В объяснении авиапассажир заявил, что не курит табак. Это заявление подтвердило предположение таможенников, что товар перевозится не для личного использования, - рассказал начальник таможенного поста аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин.

Аксессуары для табака американских и итальянских брендов он купил в России. По предварительной оценке стоимость отдельных экземпляров превышает 100 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении. Товар направлен на экспертизу для определения точной стоимости. Пассажиру грозит штраф до двукратной стоимости трубок. В таможне отметили, что в случае оплаты штрафа и соблюдения всех таможенных формальностей курительные трубки вернутся к владельцу.