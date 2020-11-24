Спустя семь лет после начала строительства поликлинику не могут открыть из-за отсутствия компьютеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за отсутствия компьютеров задерживают открытие нового здания поликлиники ЦГКБ № 1 на улице Декабристов. Но, планируется, что скоро этот вопрос будет решен и в помещении до конца года начнут прием пациентов. Об этом сообщила на заседании гордумы глава департамента финансов города Анна Турунцева.

- Все работы профинансированы, происходит оснащение поликлиники. Идет длительный конкурс на приобретение компьютеров, без них клинику не могут лицензировать. В управлении здравоохранения говорят, что введут поликлинику до конца года. Как только конкурс завершится, программное оборудование будет установлено, - сказала Анна Турунцева.

Напомним, что здание поликлиники ЦГКБ № 1 простаивает уже несколько лет. Строительство было заморожено еще в 2013 году. В 2017 году власти Свердловской области обещали, что как только в бюджет региона поступят дополнительные средства, медучреждению выделят нужную сумму, но ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки.