Компенсация затрат на пандемию: Свердловской области дали 2 миллиарда рублей из федерального бюджета

Для Свердловской области получение такой финансовой поддержки очень важно. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области

Правительство Российской Федерации предусмотрело для ряда регионов 80 миллиардов рублей в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами». Свердловская область вошла в число этих регионов и дополнительно получит более 2 миллиардов рублей.

- Речь идет о дотациях на поддержку мер по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов, выделяемых в рамках подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов». Эти средства распределяются между регионами с целью компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Для Свердловской области получение такой финансовой поддержки очень важно. Это значит, что у нас появилась возможность направить дополнительные ассигнования на решение ряда значимых вопросов. Напомню, как раз сейчас в Законодательном Собрании Свердловской области идет напряженная работа временной согласительной комиссии по вопросам, связанным с рассмотрением, в том числе в форме публичных слушаний, проекта закона об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Депутаты детально рассматривают каждое направление расходования средств. Наша задача на сегодня – исполнить основные социальные обязательства по поддержке различных категорий населения, установленные региональным законодательством, и одновременно обеспечить стабильное развитие экономики региона, – прокомментировала председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Людмила Бабушкина. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области

В состав временной согласительной комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам, связанным с рассмотрением, в том числе в форме публичных слушаний, проекта закона об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на паритетных началах вошли депутаты областного парламента и такое же количество членов правительства области, а также представители органов местного самоуправления, главы и председатели представительных органов крупных муниципальных образований, представители Общественной палаты, Счетной палаты Свердловской области.

Галина Кулаченко. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области

В работе комиссии принимают участие заместитель губернатора Свердловской области – министр финансов Галина Кулаченко, руководители профильных областных министерств, представители органов местного самоуправления и общественных организаций. В ходе заседаний согласительной комиссии и организованных в ее рамках рабочих групп уже рассмотрены мероприятия, реализуемые в рамках исполнения ключевых государственных программ Свердловской области, определены приоритеты расходования бюджетных ассигнований на наиболее значимые проекты в муниципальных образованиях Среднего Урала.