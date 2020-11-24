Свердловская магистраль переходит на новую коллекцию спецодежды для сотрудников, выполняющих работу в особых условиях

Путевые работы Фото: ОАО «РЖД»/Руслан Казаков

В структурные подразделения ОАО «РЖД», действующие в границах Свердловской железной дороги, продолжаются поставки комплектов специальной одежды из новой коллекции. С начала 2020 года на железнодорожные предприятия поступило более 35 тыс. единиц спецодежды (более 80% от общего объема заказанной на текущий год продукции).

Специальная одежда предназначена для защиты сотрудников, выполняющих различные виды работ в особых условиях (низкие температуры, контакты с загрязняющими веществами, механизмами и т.п.). В настоящее время работники получают унифицированные утепленные зимние комплекты «Железнодорожник», «Слесарь-ремонтник» и «Локомотив» (пришли на смену комплектам «Путеец», «Дефектоскопист», «Механик», «Осмотрщик» и др.). Летние комплекты «Железнодорожник-Л» и «Слесарь-ремонтник-Л» уже заменили собой целый ряд сезонных моделей прежней коллекции. Также ведутся поставки влагозащитных плащей и спецодежды для инженерно-технических работников.

В конструкции комплектов нового образца широко используются высокотехнологичные ткани с «дышащим» мембранным покрытием, масло- и водоотталкивающей пропиткой. За счет современных материалов и технологий пошива удалось добиться и усиления защитных свойств. Так, для зимней спецодежды применен синтетический теплоизолирующий материал – воздухонепроницаемый, легкий и мягкий. Кроме того, комплекты могут трансформироваться в зависимости от сезона (например, в зимнем имеется отстегивающаяся теплая подкладка). Улучшена износостойкость и эргономика, а также внешний вид – изделия выглядят более современно и эстетично. Вся спецодежда разработана в двух вариантах – для мужчин и для женщин.

Напомним, новая коллекция специальной одежды, изготовленная по заказу ОАО «РЖД», поступила на железные дороги сети (в том числе и на СвЖД) для тестирования в конце прошлого года. Первые отзывы сотрудников о качестве ее изготовления, внешнем виде, удобстве носки, комфортности, теплозащитных свойствах оказались положительными. А отдельные замечания были перенаправлены производителю и учтены при выпуске доработанных образцов.

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Специальную одежду следует отличать от форменной, которая является способом обозначить принадлежность некоторых категорий работников (например, машинисты и их помощники, проводники пассажирских поездов, кассиры и др.) к холдингу.