«Начал трескаться лед»: в Среднеуральске рыбак вызвал спасателей, чтобы выбраться с озера

Спасатели искали рыбака на замерзшем озере с прожекторами Фото: МЧС по Свердловской области

В Среднеуральске почти в три часа ночи в единую дежурно-диспетчерскую службу обратился мужчина, сообщивший, что он находится на озере Исетском и под ним начинает трескаться лед. 33-летний местный житель был увлечен ловлей рыбы, когда понял, что чтобы выбраться ему требуется помощь спасателей.

- На помощь прибыли спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасатели с помощью прожекторов и звуковых сигналов с берега, находясь на телефонной связи с рыбаком, установили его местонахождение, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Сотрудники МЧС в гидрокостюмах и спасательных жилетах, взяв с собой лодку и веревку, осторожно передвигаясь по льду, выдвинулись к рыбаку. Расстояние от берега до мужчины составляло около одного километра. По пути выяснилось, что его уже обнаружили сотрудники полиции и двигаются с ним навстречу спасателям.

Рыбака доставили на берег. Медицинская помощь мужчине не потребовалась. Спасатели провели с мужчиной профилактическую беседу и передали его сотрудникам полиции.

В МЧС напоминают свердловчанам, что выход на лёд, толщина которого менее 10 см представляет опасность.

- Среднеуральское, Рефтинское, Белоярское, Волчихинское водохранилища представляют опасность даже в лютые морозы. Из-за сбросов горячей воды с местных гидроэлектростанций поведение льда на этих водоёмах предсказать сложно, - отметили в МЧС по Свердловской области. - Будьте предусмотрительны, берегите свою жизнь. Помните, что за выход на лёд под запрещающие аншлаги гражданину грозит штраф до пяти тысяч рублей.