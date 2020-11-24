Мэрия Екатеринбурга: эпидемия гриппа в этом году обойдет город стороной

Екатерина Сибирцева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эпидемии гриппа зимой 2020-2021 годов в Екатеринбурге и Свердловской области с большой долей вероятности получится избежать из-за высокого уровня вакцинации населения на Среднем Урале. Такое предположение высказала вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева в эфире телекомпании ОТВ.

- Мне кажется, эпидемии гриппа не будет, поскольку прививаемость очень высокая, - заявила Сибирцева.

По ее словам, сегодня городская медицина испытывает очень серьезную нагрузку. Заболеваемость коронавирусом среди населения по-прежнему достаточно высокая. При этом, медикам оказываются различные меры поддержки: выплаты, а также помощники из числа студентов и оснащение стационаров, а также бригад скорой помощи.

- Сейчас ситуация, но се6йчас люди стали более ответственно относиться к своему состоянию здоровья. Сейчас на городские поликлиники возложена обязанность не только реагировать на вызовы, но и информировать граждан по телефону, - рассказывает вице-мэр Екатеринбурга. – У нас с прошлой недели стали действовать кол центры во всех поликлиниках дополнительно привлекли 126 волонтеров, это студенты старших курсов мединститута и колледжа.