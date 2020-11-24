В Нижнем Тагиле на публичные слушания по мусорному полигону пришли почти 250 человек

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле накануне прошли общественные слушания по новому мусорному полигону и строительству мусоросортировочного завода. Как сообщает TagilCity.ru на них пришли 248 слушателей. До обсуждений ознакомится с проектом и внести свои замечания мог каждый желающий на сайте администрации города или в отделе экологии и природопользования. Всего в период с августа по ноябрь от общественности поступило 45 замечаний. В основном они касались санитарно-защитной зоны и подземных вод.

Профессор Уральского государственного горного университета в своем выступлении отметила, что почти все замечания к проекту, выданные экспертами вуза в сентябре, АО «Облкоммунэнерго» уже устранило. Также на слушаниях выступила лидер общественного движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлева. По ее словам, территория строительства завода и полигона были недостаточно изучены. Особенно это касается негативного влияния загрязнений на атмосферу.

Однако гендиректор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов в своем выступлении отметил, что планируемая площадка для полигона ТКО и мусоросортировочного завода наиболее подходящая, так как земельный участок прилегает к уже существующему полигону, что снизит нагрузку на логистику при перевозке ТКО. Также комплекс расположен на водоразделе и удален от водных объектов.

Также тагильчане обсудили вопрос переработки сортируемого мусора. Некоторые жители, присутствующие на слушаниях, выразили опасения, что даже при разделе отходов, его просто некуда будет отдать на вторичное использование. В «Облкоммунэнерго» сообщили, что во время проектирования остановились на двух этапах реализации этого вопроса.

- Первый этап - в соответствии с концессией будет отбираться 30% мусора от всего объема, из которых 11% будут вторичные ресурсы. В дальнейшем они будут отправляться в переработку. Основные из них - разные виды пластика, картон, стекло. Кроме того, около 19% отбора составит ТКО, которое будет направлено на производство техногрунта. Это перегной, направляемый в последствии на полигон для захоранивания ТКО на пересыпку слоев мусора. Никакого другого грунта специального использоваться не будет. И второй этап, производство РДФ-топлива. Таким образом, процент отбираемого ТКО будет только увеличиваться, -отметил представитель компании.

Сейчас проект готовится пройти государственную экологическую и строительную экспертизы.