Ямальские депутаты обсудили с губернатором исполнение наказов избирателей

Сергей Ямкин с коллегами на встрече с губернатором ЯНАО. Фото: пресс-служба Законодательного собрания региона

- Важной составляющей контроля за качеством и сроками ввода жилья и социальных объектов станет Депутатский центр Законодательного Собрания ЯНАО, – сообщил спикер ямальского парламента Сергей Ямкин по итогам встречи главы региона Дмитрия Артюхова с представителями депутатской фракции ВПП «Единая Россия», которая состоялась 23 ноября.

Основным лейтмотивом встречи стало качественное исполнение наказов избирателей в режиме повышенной готовности, объявленной в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Глава региона заострил внимание, что работа в нестандартных и сложных условиях не снимает ответственности за выполнение взятых обязательств перед населением.

Отметим, в период избирательной кампании-2020 ямальцы вносили предложения по строительству и ремонту социальных объектов, жилья, дорог, благоустройству территорий населенных пунктов, адресной поддержке ямальцев. Запросы жителей учтены в проекте окружного бюджета на 2021 – 2023 годы.

- В рамках деятельности центра депутатского контроля мы с коллегами готовы сопровождать объекты, включенные в адресную инвестиционную программу автономного округа, до полного их ввода. За территориями, где возводятся объекты, мы закрепили депутатов в соответствии с местом их выдвижения по многомандатным и одномандатным округам и готовы детально отрабатывать поставленные задачи на местах. Об итогах этой работы будем информировать население и главу региона. Встречи, как сегодня, необходимы, так как позволяют максимально быстро реагировать на требования времени, – отметил Председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин.

По его мнению, такой подход обеспечит открытость совместной работы депутатского корпуса и продемонстрирует командный подход в решении принимаемых обязательств перед избирателями.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания региона

Дмитрия Артюхова проинформировали о работе Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия»: если в среднем по стране процент положительных решений по обращениям граждан составляет 30%, то в ЯНАО – 46%, что свидетельствует о повышении доверия населения к органам власти.

Также речь шла о дальнейшем развитии в регионе волонтерского центра, который начал работу в период пандемии и объединил более 600 человек. Ямальцы бескорыстно развозят горячее питание и продуктовые наборы для школьников и пенсионеров, доставляют пакеты бесплатных лекарств, подвозят медицинских работников к пациентам.

Только за последнюю неделю в регионе ямальцы дополнительно предоставили медицинским работникам 124 автомобиля при запросе здравоохранением 103 машин. Примечательно, что некоторые депутаты сели за руль и испытали на себе все сложности самоотверженной работы медицинского персонала.

- Задача волонтерского центра – помочь медицинским работникам и ямальцам в этот сложный период справиться с пандемией. С начала второй волны прошло три недели и все это время различные волонтерские и общественные организации работают сообща. Сегодня все объединились, потому что задача серьезная, – рассказал первый заместитель Председателя Законодательного Собрания ЯНАО Алексей Ситников.

В ближайшее время продолжится социальная акция «Северяне против коронавируса», направленная на поддержку жителей, особо пострадавших в период пандемии – это многодетные и малообеспеченные семьи, инвалиды, жители возрастной категории «65+».