На Среднем Урале открыли центр, который поможет властям оперативно реагировать на жалобы жителей через соцсети

Фото: департамент информационной политики

На Среднем Урале открыли центр, который поможет властям оперативно реагировать на сигналы жителей через соцсети. Он начал работать с сегодняшнего дня. Как рассказали в департаменте информационной политики региона, Центр управления регионом (ЦУР) открыли по поручению Владимира Путина. Он призван стать единым координационным центром, объединив в себе все возможные каналы диалога органов власти и жителей, включая различные платформы обратной связи, социальные медиа и иные сервисы.

– Это направление работы – не новое для Свердловской области. Взаимодействовать с жителями в социальных сетях мы начали еще в 2018 году, когда по поручению губернатора Евгения Владимировича Куйвашева была внедрена система реагирования на публикации жителей в социальных сетях, – сказал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. – ЦУР, уверен, позволит нам придать ему хороший импульс. А уральцам – получить помощь в решении тех или иных вопросов, сделать обращение к органам власти еще более простым и оперативным.

Фото: департамент информационной политики

Он отметил, что за все время взаимодействия губернатора со свердловчанами через соцсети обратную связь получили свыше 40 тысяч сигналов. Механизм действий в центре будет таким: информация из соцсетей в зависимости от проблемы будет поступать в то или иное министерство и муниципальным властям, которые либо разъясняют вопрос, либо принимают меры для скорейшего его решения. Но, как отмечают в департаменте информполитики, это не значит, что любая проблема – какой бы сложной она ни была – должна быть решена за условные 24 часа.

Общую картину по области в ЦУРе позволяет видеть «тепловая карта» региона, которая фиксирует всплески обращений и публикаций по той или иной теме в разных муниципалитетах и помогает властям эффективнее распределять ресурсы и реагировать в первую очередь на более актуальные вопросы.