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Рядом с полигоном «Северный» появятся дорожные знаки

На опасный участок дороги жаловались местные жители
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Предписание должно быть выполнено в течение 10 суток

Предписание должно быть выполнено в течение 10 суток

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дороге рядом с полигоном «Северный» под Екатеринбургом власти города Верхняя Пышма установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Направление поворота» в течение десяти суток. Такое предписание после проверки опасного участка чиновникам выдали инспекторы ГИБДД. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Ранее местные жители жаловались на стоявшие на проезжей части грузовики и мусоровозы, которые направлялись на полигон «Северный». Здесь периодически происходили серьезные ДТП.