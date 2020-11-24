В Нижнем Тагиле построят индустриальный парк

Проект межевания территории индустриального парка «Восточный» Фото: скриншот с сайта мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле появится индустриальный парк «Восточный». Соглашение об этом подписали накануне глава города Владислав Пинаев и генеральный директор корпорации развития Среднего Урала Максим Прачек.

- Компетенции, которые есть у корпорации, помогут нам реализовать данный проект и подготовить площадку для новых высокотехнологичных производств, - отметил мэр.

Владислав Пинаев также рассказал, что в регионе уже есть компании, которые проявили интерес к данному проекту. Кроме того, также есть крупный потенциальный инвестор, который готов вложить средства в развитие практически половины всей территории индустриального парка. Отметим, что площадь парка составит около 40 гектаров.

Сейчас ведется работа по определению структуры индустриального парка «Восточный», а также капиталовложений, которые необходимо сделать для прокладки сетей и строительства объектов. Глава города рассказал, что особое внимание во время реализации проекта будет уделено безопасности. Так, например, санитарно-защитные зоны производств должны будут находиться в границах парка.

Отметим, что экспозицию проекта парка можно посмотреть в помещении Управления архитектуры и градостроительства на Красноармейской, 36 в фойе 2-го этажа. В этом же здании 3 декабря а с 14.00 до 14.30 часов пройдет собрание участников публичных слушаний.