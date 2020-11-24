В Шарташском лесопарке, чтобы уберечь территорию от вандалов, установят видеокамеры

Накануне вандалы срубили ивы на берегу Шарташа Фото: Facebook/Артур Зиганшин

В Шарташском лесопарке, чтобы уберечь территорию от вандалов, с начала следующего года установят видеокамеры. Об этом рассказал на радио «Комсомольская правда» директор парка Артур Зиганшин. Первые камеры установят на велодорожках. Сейчас их уже монтируют.

- Первое время мы будем очень серьезно реагировать на все проявления вандализма, на все нарушения правил поведения в лесопарке и жестко пресекать. Вандализм ведь не только в уничтожении деревьев и мусорных баков. Вандализм еще проявляется в том, что у нас по парку абсолютно бесконтрольно и нагло передвигаются мотоциклисты, квадроциклисты, снегоходчики. Они ломают лыжню, кусты и так далее. Сейчас настало время поменять поведенческие принципы. Мы строим парк для того чтобы люди наслаждались прогулками а не для того чтобы они сталкивались с нечеловеческим отношением к природе, - рассказал Артур Зиганшин.

Также директор Шарташского лесопарка рассказал, что горожане периодически ломают информационные стенды, сжигают пластиковые мусорные контейнеры, ломают скамейки, вырывают с основанием урны из земли. Но, к счастью, с каждым годом вандализма становится все меньше.

Напомним, накануне Артур Зиганшин сообщил, что в парке неизвестные срубили красивейшие ивы на берегу озера. Сотрудники лесопарка написали по этому поводу заявление в полицию.