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Екатеринбуржцам предложили выбрать режим работы Зеленой рощи

Парк будет работать круглосуточно, если за это проголосуют горожане
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Жители Екатеринбурга решат будут закрывать парк ночью или нет

Жители Екатеринбурга решат будут закрывать парк ночью или нет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии предложили екатеринбуржцам самим выбрать режим работы «Зеленой рощи». Для этого на сайте администрации запустили опрос. Организует его комитет благоустройства. Специалисты хотят узнать мнение горожан, стоит ли закрывать парк в ночное время.

- Вопрос будет сформулирован следующим образом: Считаете ли Вы необходимым установить режим работы парка «Зелёная роща» с 6:00 до 23:00 часов для сохранения элементов благоустройства территории парка, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Екатеринбуржцы смогут выбрать ответ из двух вариантов. Первый выберут те, кто считает закрытие парка ночью необходимым, а второй те, кто за то, чтобы Зеленая роща была открыта для посещения круглосуточно.

Опрос пройдёт с 23 по 30 ноября. Напомним, что еще до открытия в Зеленой роще стали орудовать вандалы, которые украли газон, выдрали несколько кустов и нарушили декоративную посыпку. После этого, чтобы благоустройство не разнесли окончательно, в мэрии решили установить в парке систему видеонаблюдения.

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