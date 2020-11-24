Нужно ли спасать лебедей, оставшихся на водоемах: отвечают в департаменте по охране животного мира

По словам специалистов, лебеди, оставшиеся в холода на водоемах региона, не нуждаются в отлове Фото: Алексей БУЛАТОВ

На водоемах Свердловской области, не смотря на наступившие холода, можно заметить краснокнижных птиц – лебедей-шипунов. Обеспокоенные жители сообщают о них в департамент по охране животного мира, чтобы отловить и спасти, как им кажется, от замерзания и голода. Но, специалисты объясняют, что пернатых не нужно беспокоить – они сами улетят, когда это будет необходимо или останутся зимовать.

– Надо отметить, что у лебедей-шипунов отлет на зимовку начинается в сентябре и затягивается из-за не готовых к перелету молодых птиц, а также по причине позднего ледостава или потому, что птиц устраивает кормовая база на незамерзшем водоеме, – рассказывает директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов. – Спасать их не надо, они улетят самостоятельно. Все места пребывания лебедей инспектора департамента хорошо знают, и будут оказывать им помощь в случае крайней необходимости.

Также в департаменте объяснили, что не стоит пугаться, когда у птиц крылья выглядят неестественно вывернутыми. По словам экспертов, это не означает, что они сломаны – не отлинявшие птицы так складывают их, при этом они совершенно здоровы.

В департаменте отметили, что ареал обитания лебедей-шипунов расширяется дальше на север и сейчас их численность постоянно растет и не вызывает опасений. Однако лебедь-шипун остается занесенным в Красную книгу Свердловской области, и за его изъятие из природной среды грозит административная ответственность. Для физических лиц штраф может достигать тысячи рублей, для должностных лиц – двух тысяч, а для юридических – до 20 тысяч рублей.

Спасательная операция может быть начата только в том случае, если птица не может самостоятельно добывать себе пищу. Кроме того при этом обязательно должен присутствовать сотрудник департамента. После отлова лебедь обязательно будет передан специалистам на лечение.

– Лебеди-шипуны не боятся людей и могут даже остаться зимовать на открытой воде, как это было в прошлом году на Бугалышском пруду в Артинском городском округе, – отмечают специалисты.

Если вы все таки хотите помочь птицам, оставшимся на незамерзшей воде, можно подкармливать их зерном. Для этого хорошо подходят ячмень или овес. Также на край полыньи можно раскладывать измельченные овощи – морковь, капусту. Кроме того у открытой воды или на льду можно разложить сено слоем в 30 сантиметров.

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