В Шарташском лесопарке неизвестные вырубили ивы

Фото: Facebook/Артур Зиганшин

В Шарташском лесопарке неизвестные вырубили красивейшие шаровидные ивы, которые росли на берегу озера. Об этом на своей странице в Facebook написал директор парка Артур Зиганшин. По его словам, деревья здесь росли много лет. От рук вандалов пострадали ивы в районе школы виндсерферов и площадки где сейчас устанавливают фигуры животных.

- У нас в лесопарке произошло происшествие, которое потрясло меня до глубины души, потрясло даже не как директора лесопарка, а как просто горожанина и человека, который любит и знает Шарташ, так как долгое время я прожил на ЖБИ, - написал Артур Зиганшин. - Эти деревья никому не мешали, и само собой, когда я впервые узнал об этом, я поначалу даже не поверил, сегодня выехал на место и все увидел своими глазами. Варвары, вандалы, как еще назвать этих людей.

Вот так выглядели ивы до вырубки Фото: Facebook/Артур Зиганшин

Сейчас директор парка ищет специалистов, которые установят, возможно, ли заново посадить ивы в этом месте. Если это будет можно сделать, то новые деревья в парке появятся весной.

Артур Зиганшин также отметил, что сотрудники парка «обладают некоторой информацией», которая передана в полицию. Кроме того, он попросил всех горожан, кто, возможно, видел, как вырубают ивы, сообщить об этом по телефону 8-967-854-55-53 или на почту shartash-park@mail.ru