В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда откроется главный каток города

Каток отроется уже 27 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В спортивном комплексе Екатеринбурга «Юность» рассказали об открытии самой большой площадки для катания на коньках в городе предстоящей зимой. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Каток начнет работу уже в эту пятницу, 27 ноября. Как будет работать каток?

По будням – с 19:00 до 22:00; в субботу – с 17:00 до 22:00; в воскресенье – с 15:00 до 22:00.

Каток расположен в самом центре Екатеринбурга по адресу Куйбышева, 32А. Лед здесь заливают трижды в день. На площадке работают профессиональные тренеры, которые могут научить кататься. Для горожан работают теплые раздевалки и гардероб. Коньки можно взять в прокате, а свои – наточить.