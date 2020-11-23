Напали толпой: в Екатеринбурге будут судить парней, избивших и ограбивших своих знакомых

Парни избили своих знакомых и отобрали у них личные вещи и деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершилось расследование уголовного дела, по которому группа молодых людей обвиняется в групповом разбое, причинении средней тяжести вреда здоровью и краже денег с банковской карты. Среди обвиняемых есть несовершеннолетний.

- Следователи установили, что в ноябре прошлого года молодые люди выпили и пришли в квартиру парня, с которым у них был конфликт. Его избили и отобрали мобильный телефон, затем злоумышленники вынесли из жилища телевизор, ресивер и гитару. Также с его банковской карты сняли деньги, общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

На этом обвиняемые не остановились. Напали на знакомого пострадавшего и забрали с его карты 1600 рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.