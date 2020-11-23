На Урале Горводоканал задолжал работникам 2 миллиона рублей

Зарплату выплатили только после вмешательства прокуратуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске, что в Свердловской области, сотрудники «Горводоканала» обратились в прокуратуру, так как им не выплачивали зарплату два месяца. В ведомстве начали проверку, в ходе которой выяснилось, что предприятие должно сотрудникам два миллиона рублей. В общей сложности без денег в первый месяц остались 93 человека, во второй 89 человек не дождались зарплаты.

- Чтобы восстановить трудовые права работников предприятия, прокуратура внесла представление с требованием об устранении нарушений трудового законодательства, а на директора завели дело об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По решению суда «Алапаевский горводоканал» полностью погасил задолженность перед своими работниками.