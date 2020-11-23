В Екатеринбурге пересчитают дома без табличек

Всероссийская перепись населения пройдет в марте 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошел пресс-тур по подготовке города к всероссийской переписи населения. Ключевой вопрос обсуждения – установка адресных табличек, чтобы облегчить работу тем, кто будет ходить по домам и квартирам и собирать данные о жителях.

- Всероссийская перепись должна была проходить в октябре этого года, но из-за пандемии коронавируса перенесена на март 2021 года. Перепись проводится раз в 10 лет. В Екатеринбурге порядка 27 тысяч домов, однако почти 10 процентов из них находятся без табличек, - сообщил начальник департамента экономики Администрации города Екатеринбурга Алексей Прядеин.

Чиновник обратился к гражданам, чтобы те помогли в установке опознавательных знаков на домах и сообщали, если видят здания, на которых нет упоминания адреса.