Что делать, если встретил в лесу медведя: отвечает биолог

Хищник опасен, но и человек может ему показаться опасным Фото: Максим ШИПЕНКОВ

В уральских лесах немало самой разной дичи, которую можно встретить во время похода за грибами или на рыбалку. Летом 2020 года дикие звери несколько раз вплотную подходили к селениям и даже городам, а косолапого трупоеда в Нижнем Тагиле удалось застрелить только в начале ноября.

Что делать человеку при встрече с медведем в лесу? И можно ли спастись при встрече с косолапым? На самом деле, можно. Главное – не паниковать.

Если вы встретили в лесу медведя, то совсем не обязательно, что он будет вас атаковать. Если вы побежите, то в мишке автоматически сработает инстинкт хищника, и он набросится. Поэтому важно отступать очень плавно.

- Не паникуйте, и не совершайте резких движений при встрече с хищником. Еще одно важное правило – не смотрите ему в глаза, зверь может воспринять это как угрозу, - рассказывает на радио «Комсомольская правда» биолог Александр Гуськов.

По его словам, после встрече с медведем нужно очень медленно пятиться назад, не шуметь и разговаривать со зверем успокаивающим голосом. Важно помнить, что у зверя нет причины нападать на вас – любое нормальное животное при встрече с человеком в нормальной ситуации уходит первым, если его не провоцировать.