ВИЗ-Сталь и ВИЗ вновь поддержат многодетные семьи работников

Фото: ВИЗ-Сталь

ВИЗ-Сталь и ВИЗ (входят в Группу НЛМК) совместно с социальным партнером НЛМК – благотворительным фондом «Милосердие» окажут поддержку около 50 многодетным семьям работников. Им будет перечислена материальная помощь в размере от 1,5 тыс. рублей в зависимости от численности несовершеннолетних детей.

Средства поступят в ноябре-декабре на личные счета семей, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет.

- В связи со второй волной пандемии коронавируса выросла нагрузка на социально-незащищенные категории населения. Многодетные семьи всегда нуждаются в дополнительной поддержке, именно на них сконцентрированы наши усилия по социальной помощи, - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.

Весной ВИЗ-Сталь, ВИЗ и фонд «Милосердие» направили единовременную помощь многодетным семьям работников, которые воспитывают трех и более детей до 18 лет, семьям с детьми с ограниченными возможностями, одиноким родителям. С начала пандемии компании безвозмездно передали заводским ветеранам более 1300 наборов с продуктами и предметами первой необходимости.