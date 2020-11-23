Спасатели вышли на лед, чтобы предупредить жителей Екатеринбурга о беде

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Благодаря минусовой температуре, водоемы Екатеринбурга и Свердловской области уже покрылись первым льдом. На сегодняшний день его толщина составляет от 5 до 8 см, ходить по такой поверхности небезопасно. Однако любители рыбалки, горожане, включая детей, желающие сократить путь, уже выходят на тонкий лед. Чтобы предотвратить несчастные случаи, полиция и МЧС провели совместный профилактический рейд на Верх-Исетском пруду.

- С людьми, находящимися на водоеме, провели разъяснительные беседы о правилах поведения на опасных участках, пояснили, как не провалиться под лед, а также вручили листовки с указанием порядка действий, если беды не удалось избежать, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Населению рассказали о несчастных случаях, которые уже произошли на водоемах с начала ноября, а также о мерах предосторожности и опасности нахождения на неокрепшем льду, о безопасной толщине и о том, каких участков льда следует избегать.