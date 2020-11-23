«Украли шубы и золото»: в Екатеринбурге домушники «обнесли» директора фитнес-клуба на 1,6 миллиона

Сейчас двух домушников пытаются найти полицейские Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В Екатеринбурге директор фитнес-клуба, расположенного на улице Сулимова, стала жертвой воров-домушников. Как уточнил «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, общий ущерб от преступления составил 1,6 млн. рублей.

Добычей воров стали две шубы из рыси и мутона, золотые изделия, а также 200 тысяч рублей «наличкой». Все это добро хранилось у 57-летней женщины в квартире на улице Бехтерева.

После произошедшего полицейские возбудили уголовное дело о краже. Сейчас двух домушников пытаются найти.