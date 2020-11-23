Лучшая больница страны по решению Минздрава находится в Екатеринбурге

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

«Новая больница» Екатеринбурга вновь признана лучшей частной клиникой, которая оказывает помощь, благодаря высоким технологиям, по программе обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил Минздрав РФ, который организовал всероссийский конкурс лучших проектов государственно-частного взаимодействия в здравоохранении. Пять лет назад «Новая больница» уже получала такое же звание. Церемонию награждения в онлайн-формате провел министр здравоохранения России Михаил Мурашко 23 ноября.

- Это победа всего коллектива клиники, яркое свидетельство профессионализма врачей и всего медперсонала. В рамках «Новой больницы» работают около 30 подразделений, в том числе круглосуточный многопрофильный стационар, районная поликлиника, к которой прикреплены 25 тысяч человек, специализированные городские центры и блок реабилитации, - отметил губернатор Свердловской области.

«Новая больница» работает в Екатеринбурге с 1993 года, и все это время реализовывает программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи по полису ОМС. Также в клинике есть и дополнительные платные услуги. Наградной диплом и статуэтку победителя отправят по почте.