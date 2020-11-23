Обокрал магазин, несколько микрозаймов и ювелирный: екатеринбуржца осудили на шесть лет за разбой

Мужчина ограбил несколько организаций в Реже и Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчину за серию нападений на магазины и микрофинансовые организации на шесть лет отправили в исправительную колонию общего режима. Владимир Лапко родом из Оренбургской области осужден за «разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Первые налет на магазин мужчина совершил 26 сентября 2019 года в вечернее время в Реже.

- У подсудимого при себе было стандартное стреляющее устройство (ракетница) «Сигнал охотника», снаряженное резьбовым патроном «Сигнал охотника», а также шапка-маска для маскировки. Направив в сторону головы кассира стреляющее устройство, выражая тем самым угрозу применения насилия, опасного для жизни и здоровья, потребовал от последней открыть кассу, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Владимир похитил из магазина 8,4 тысяч рублей. Следующее свое разбойное нападение он совершил также в Реже. Девятого октября того же года он украл из ювелирного магазина украшения на сумму больше 158,1 тысяч рублей.

Позднее Владимир переехал в Екатеринбург. Здесь он совершил серию разбойных нападений на микрофинансовые организации, среди которых «Быстроденьги», «Скорость финанс», «ФинансЦентр Югра», а также на продуктовый магазин, торгующий продукцией птицефабрики, и зоомагазин.

Установить личность нападавшего помогла девушка-сотрудница микрофинансовой организации, опознавшая в злоумышленнике мужчину, ранее обращавшегося за займом. Подняв таблицу клиентов, она нашла его личные данные и фотографию.

Помимо срока суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с подсудимого морального вреда.