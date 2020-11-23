В Екатеринбурге произошел пожар на складах

Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге, в промзоне загорелись склады на Артинской, 37. На площади 100 квадратных метров горела кровля здания. К месту пожара выезжали 18 единиц техники и 58 человек.

- Сообщение о пожаре поступило в 14:18. Огнеборцы оперативно справились с огнем в промзоне. В 14:51 открытое горение ликвидировано, ведётся проливка, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

В 15:40 спасатели завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания. К счастью, когда начался пожар, людей в здании не было. Данных о пострадавших нет.