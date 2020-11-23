Сообщил о «минировании»: в Екатеринбурге разыскивают неизвестного, сорвавшего показ ЛГБТ-драмы

Фото: группа ВКонтакте Премьерный показ «Аутло»

В Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивают неизвестного, «заминировавшего» фонд «Культурный Транзит» на Розы Люксембург, 23 вчера вечером. Силовикам из-за проверки здания пришлось прервать показ ЛГБТ-драмы «Аутло» и вывести из здания около 30 человек. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что тревожный сигнал о «минировании» поступил в дежурную часть регионального главка МВД в 19:15 от органов внутренних дел Санкт-Петербурга.

- Как и положено в таких ситуациях объект подвергся тщательной и всесторонней проверке, как служебных помещений, так и прилегающей территории. К счастью, ничего опасного и даже подозрительного силовики и сапёры не обнаружили, - рассказал Валерий Горелых. - Кто из них друг другу насолил и чем, раз последовал такой звонок, сейчас устанавливают сыщики территориального ОВД и ФСБ. По итогам начавшейся проверки ОП № 7 УМВД по городу Екатеринбургу примет обоснованное процессуальное решение.

Что стало поводом для «минирования» сейчас выясняет полиция. Отметим, что на площадке фонда «Культурный Транзит» как раз во время «минирования» начался премьерный показ фильма «Аутло», который вышел в прокат осенью 2020 года фильм. До этого его показывали всего десять российских кинотеатров - шесть в Москве, четыре в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге показ тоже все таки состоялся. Зрители вернулись в помещение сразу после проверки здания силовиками.