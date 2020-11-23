Больше в пять раз: в Екатеринбурге на дистант из-за COVID-19 перевели 55 классов

В школах значительно выросло количество классов отправленных на дистант из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в пять раз выросло количество классов, переведенных на дистант из-за COVID-19. По данным департамента образования столицы Урала на сегодня, 23 ноября из-за коронавирусной инфекции на обучение из дома переведено 55 класса в 31 школе. Напомним, что по данным на прошлый понедельник, из дома обучались всего девять классов.

Отметим, что речь идет об учениках с первого по пятый класс и одиннадцатиклассниках, так как школьники с шестого по десятый класс и так учатся из дома. Для них дистант продлили до 28 ноября.

Что касается детских садов, то количество групп отправленных на карантин наоборот снизилось - из-за коронавируса закрыты 42 группы в 35 детсадах (на шесть меньше, чем на прошлой неделе).

Также из-за вспышки ОРВИ на дистант отправили девять классов в восьми школах и 35 групп в 30 детских садах.