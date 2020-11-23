За выходные госавтоинспекторы Екатеринбурга задержали 29 пьяных водителей

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Во время рейда на дорогах Екатеринбурга за выходные госавтоинспекторы задержали 29 пьяных водителей. Как рассказали в ГИБДД, восемь из них отказались от прохождения освидетельствования. На двух автовладельцев, не в первый раз севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, завели уголовное дело. Кроме того у десяти водителей во время проверки не оказалось прав.

Сотрудники госавтоинпекции также отметили, что во время рейда в субботу, 21 ноября экипаж ДПС заметил в Чкаловском районе подозрительного мужчину, который, увидев полицейских, бросил на землю сверток с неизвестным веществом.

- На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Впоследствии экспертиза показала, что в свертке находилось синтетическое наркотическое средство мефедрон весом 2,39 граммов, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических веществ». Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Госавтоинспекция Екатеринбурга просит горожан сообщать о водителях, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии или ведут себя на дороге неадекватно по телефонам 02 или 112.