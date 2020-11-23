У ямальской молодежи взгляд на профессию – верный

Сергей Ямкин. Фото: архив Законодательного собрания Ямала

20 ноября, в режиме ВКС члены Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа обсудили важнейшие для регионов-соседей социально-экономические вопросы. Один из них – реализация мероприятий по профессиональной ориентации молодежи.

На Ямале действуют различные проекты по профориентации школьников и учащихся колледжей. Более 50% участников мероприятий по профориентации – молодежь в возрасте от 14 до 29 лет. Только Неделя профориентации «Я – будущее» ежегодно собирает около 5 тысяч человек.

Уже несколько лет в регионе активно развивается волонтерское движение «Волонтер – ПРОФориентир». Помощь в выборе профессии также оказывают различные интернет-проекты. Развивается профильное обучение старшеклассников, при участии предприятий ТЭК создаются специализированные классы.

Молодые специалисты проходят на предприятиях производственную практику с последующим трудоустройством. В этом году на предприятии «Газпром добыча Надым» создано 47 рабочих мест для стажировок выпускников образовательных организаций.

На Ямале создаются все условия, чтобы востребованные молодые специалисты приезжали трудоустраиваться в округ. По словам спикера парламента ЯНАО Сергея Ямкина, с этого года для них установлена восьмидесятипроцентная надбавка к зарплате независимо от стажа работы в районах Крайнего Севера.

В регионе действует государственная программа округа «Содействие занятости населения на 2014 – 2024 гг.». В 2020 году трудоустроено 2 273 человека в возрасте от 14 до 29 лет. В целях стимулирования работодателей предоставляется компенсация части расходов на выплату заработной платы молодым специалистам.

- В формировании системы профориентации в регионе мы задействовали различные социальные институты, поддержали законодательно участников, разработали систему форм и методов воздействия с учетом возрастного критерия объектов влияния. Уверен, это обеспечит достижение необходимого результата, – подчеркнул Сергей Ямкин.