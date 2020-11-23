Новое расписание поездов на 2020/2021 год позволит пассажирам выбрать новые удобные варианты поездок

Фото: СвЖД

13 декабря в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится новый график движения пассажирских поездов на 2020/2021 годы. Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, холдинг «РЖД» сохраняет регулярные маршруты, обеспечивая стабильное транспортное сообщение между регионами России.

На Свердловской железной дороге в новом графике предусмотрено курсирование 78 пар поездов дальнего следования, в том числе 45 пар скорых. Так, на 30 минут сократится время в пути скорого пассажирского поезда «Ласточка» №811 сообщением Тюмень – Екатеринбург. С 13 декабря поезд будет отправляться из Тюмени в 06:55 по местному времени и прибывать в Екатеринбург в 11:25. Общее время в пути составит 4 часа 30 минут.

Маршрут скорого поезда №115/116 Нижневартовск – Омск будет продлен до Барнаула (с изменением нумерации на №93/94). На нем жители ХМАО-Югры и Тюменской области смогут добираться до популярных курортов Горного Алтая. С 1 января 2021 года будет назначен новый поезд №115/116 сообщением Томск – Адлер. На СвЖД он будет делать остановки на станциях Ишим, Тюмень, Богданович, Екатеринбург, Ревда, Дружинино. При условии открытия границ и возобновления курсирования международных пассажирских поездов будет назначен поезд №64/63 Минск – Екатеринбург.

Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования на сети ОАО «РЖД» в новом графике составят 596 пар в 443 различных сообщениях, в том числе 398 пар категорий «cкорый» и «cкоростной». Международные пассажирские перевозки предусмотрены в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (включая Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Италию, Финляндию, Китай и др.), а также в 11 стран СНГ и Балтии (Беларусь, Украина, Молдова, Казахстан, Литва, Эстония и др.).

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Отметим, в целом по стране подход к разработке графика движения и плана формирования поездов был пересмотрен для максимального удовлетворения спроса пассажиров на наиболее востребованных маршрутах, а также в целях повышения эффективности использования подвижного состава и пропускных способностей инфраструктуры. В новом расписании на сети дорог появилось 27 пар новых поездов и отменено 14 пар ранее курсировавших, а также предусмотрено продление существующих маршрутов и увеличение количества многогруппных поездов. Это позволит пассажирам выбрать новые удобные варианты поездок.