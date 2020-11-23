В Екатеринбурге стартует международный музыкальный фестиваль Be@thoven

Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

С 23 по 30 ноября в Екатеринбурге состоится Международный музыкальный фестиваль Be@thoven, посвященный 250-летию со дня рождения великого немецкого композитора.

Шесть концертов с участием известных солистов и дирижеров, оркестровая академия для молодых музыкантов, выставочные проекты в рамках офф-программы фестиваля — все это в ближайшую неделю в Свердловской филармонии.

23 ноября, понедельник, 19:00, 6+

Открытие фестиваля Be@thoven

На открытии Международного музыкального фестиваля Be@thoven вместе с Уральским филармоническим оркестром под руководством Алексея Богорада на сцену Свердловской филармонии выйдет один из ведущих современных немецких пианистов Северин фон Эккардштайн.

В концерте прозвучит сочинение «Be@thoven – Invoсation» Владимира Тарнопольского. Произведение было написано два года назад специально для Бетховенского фестиваля в Бонне. Композитор создал послание Бетховену, представив доступный ему звуковой мир. Из-за развивавшейся глухоты великий композитор и пианист был вынужден оставить исполнительство. Основой «музыкального письма» стал Четвертый фортепианный концерт – последний, сыгранный Бетховеном публично.

Концерт № 4 для фортепиано с оркестром Бетховена также включен в программу открытия фестиваля. В этот же вечер прозвучит и Пятая симфония Прокофьева.

24 ноября, вторник, 19:00, 6+

Северин фон Эккардштайн (фортепиано)

Для сольного выступления на фестивале Be@thoven в Екатеринбурге из бетховенских сочинений Северин фон Эккардштайн выбрал Сонату №32. Существует мнение, что это произведение стало откликом на кончину графини Жозефины Дейм – предположительно, «бессмертной возлюбленной» композитора. Также в концерте прозвучит музыка Сергея Прокофьева и Шарля Валентина Алькана.

Северин фон Эккардштайн является одним из ведущих немецких пианистов современности. Обладатель престижных наград – Европейского приза в области культуры (2002) и международной премии Echo Classic (2003), а также призер престижных международных фортепианных конкурсов. Владеет обширным репертуаром, охватывающим музыку от эпохи барокко до XXI века. Пианист неоднократно награждался специальными призами за «Лучшую интерпретацию современной музыки» и заслужил высокие оценки критики.

26 ноября, четверг, 19:00, 6+

Томас Цетмайр и Уральский филармонический оркестр

В рамках Международного музыкального фестиваля Be@thoven за пульт Уральского филармонического оркестра встанет всемирно известный австрийский скрипач и дирижер Томас Цетмайр. Он представит публике свое видение знаменитой Пятой симфонии Бетховена. А в качестве солиста выступит в бетховенском Скрипичном концерте и исполнит Двойной концерт Бриттена совместно с известной немецкой альтисткой Рут Килиус – обладательницей многочисленных наград за записи немецкой классической и романтической музыки.

В программе можно будет услышать «подлинное» звучание музыки Бетховена, заключенное в редко исполняющихся авторских версиях его сочинений. Специально для выступления с Уральским филармоническим оркестром Томас Цетмайр везет в Екатеринбург нотный материал со штрихами – а это партии всех инструментов оркестра.

Концерт будет транслироваться на сайте Свердловской филармонии.

27 ноября, пятница, 19:00, 6+

Вечер будущих звезд

В рамках камерной программы Международного музыкального фестиваля Be@thoven на сцену филармонии выйдут молодые музыканты из Германии, России, Японии, Израиля, Южной Кореи. Это будет дебют участников Международной молодёжной академии перед уральской публикой. Семь музыкантов впервые выступят вместе, исполнив бетховенский Септет – одно из самых популярных сочинений XIX века, написанное композитором в подарок императрице Марии Терезии. Также в программе концерта Маленькая камерная музыка для духового квинтета Хиндемита и Увертюра на еврейские темы Сергея Прокофьева.

29 ноября, воскресенье, 19:00, 6+

К далекой возлюбленной

Вокальный концерт в программе Международного музыкального фестиваля Be@thoven объединит российских и немецких исполнителей. Участники концерта – солистка Мариинского театра Мария Баянкина (сопрано); солистка Большого театра Елена Жидкова (меццо-сопрано); один из самых ярких вокалистов современной Германии Томас Бауэр (баритон). Партия фортепиано – Николаус Рексрот (Германия), Константин Тюлькин.

В программе концерта романсы и арии Чайковского, Песни на стихи Матильды Везендонк Вагнера, а также Бетховенский вокальный цикл «К далёкой возлюбленной», который в Екатеринбурге, как и на знаменитом Бетховенском фестивале в Бонне исполнит Томас Бауэр.

Концерт будет транслироваться на сайте Свердловской филармонии.

30 ноября, понедельник, 19:00, 6+

Ода к радости. Закрытие фестиваля Be@thoven

На закрытии фестиваля Be@thoven выступит Международный молодёжный Чайковский-оркестр, образованный участниками Оркестровой академии.

Традиция оркестровых академий существует в Свердловской филармонии с 2014 года, ежегодно молодые исполнители из разных стран проходят обучение у известных музыкантов и педагогов. Работу участников академии в дни фестиваля возглавит австрийский дирижёр Томас Цетмайр. Под его руководством Международный молодёжный Чайковский-оркестр и Симфонический хор Свердловской филармонии представят на закрытии фестиваля знаменитую Девятую симфонию Бетховена. Сочинение будет исполнено по нотам известного во всем мире издательства Baerenreiter, чей исторически выверенный текст считается эталонным.

В концерте участвуют приглашённые солисты: Мария Баянкина (сопрано), Елена Жидкова (меццо-сопрано), Илья Селиванов (тенор), Томас Бауэр (баритон).

Концерт будет транслироваться на сайте Свердловской филармонии.