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На Северном автовокзале Екатеринбурга запустили автобусный маршрут до Тюмени

Рейс будет отправляться из столицы Урала ежедневно
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Автобус до Тюмени будет отправляться из Екатеринбурга ежедневно

Автобус до Тюмени будет отправляться из Екатеринбурга ежедневно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Северном автовокзале Екатеринбурга запустили автобусный маршрут до Тюмени. Рейс будет отправляться из столицы Урала ежедневно в 11:00 с сегодняшнего дня.

Маршрут №3384 будет проходить через Монетный, Ирбит, Туринск, Тавду, Саитково, Ваганово, Кошуки, Билькино, Васьково, Забор, Увал, Калиновку, Соколовку, Березовку, Малый Хутор, Иску, Велижаны, Малые Велижаны, Московку, Карагандинский, Тюнево и Разбахту.

Билеты на автобус до Тюмени можно оформить в кассах автовокзала, в терминале самообслуживания и на сайте автовокзала.