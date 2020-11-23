Автобус до Тюмени будет отправляться из Екатеринбурга ежедневно Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Северном автовокзале Екатеринбурга запустили автобусный маршрут до Тюмени. Рейс будет отправляться из столицы Урала ежедневно в 11:00 с сегодняшнего дня.

Маршрут №3384 будет проходить через Монетный, Ирбит, Туринск, Тавду, Саитково, Ваганово, Кошуки, Билькино, Васьково, Забор, Увал, Калиновку, Соколовку, Березовку, Малый Хутор, Иску, Велижаны, Малые Велижаны, Московку, Карагандинский, Тюнево и Разбахту.

Билеты на автобус до Тюмени можно оформить в кассах автовокзала, в терминале самообслуживания и на сайте автовокзала.