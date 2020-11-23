В Екатеринбурге жители трех районов почти на целый день остались без воды

Воду вернули в дома екатеринбуржцев в конце дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большая часть жителей Пионерского района, ЖБИ и Втузгородка накануне утром обнаружили, что остались без воды. У кого-то из крана текла вода совсем уж тонкой струей, а у кого-то не было и капли. Как рассказали в МУП «Водоканал», все дело в том, что из-за проблем с напряжением на станции отключился насос.

- На внешней системе электроснабжения на насосной станции третьего подъёма произошел скачек напряжения. Из-за этого прекратил работу насос, подающий воду. Из-за этого снизилось давление в сети, - рассказали в компании.

Специалисты сразу начали устранять аварию. С 13 часов вода начала подавалась на пониженном давлении, то есть в большинстве домов на 1-2 этаже проблемы с водой были решены. Затем в 18:15 насос запустили в ручном режиме, ещё пара часов потребовалось, чтобы давление в сети нормализовалось. Около 20:30 аварию полностью устранили. Сейчас по данным ведомства проблем с водой ни у кого нет.

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