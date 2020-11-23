Мэрия Нижнего Тагила закупит 14 квартир для переселения горожан из ветхого жилья

В квартирах, которые закупит мэрия, должны быть установлены приборы учёта расхода электроэнергии и воды, входная и межкомнатные двери Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Нижнего Тагила опубликовала на сайте госзакупок конкурс на закупку квартир для переселения горожан из ветхого жилья. Начальная стоимость контракта 24 миллиона рублей. Всего планируется приобрести 14 квартир - семь квартир, где будет не менее одной комнаты, две квартиры с двумя комнатами и пять помещений, где должно быть не менее трёх комнат.

- Жилые помещения (квартиры) должны быть свободными от проживания, являться собственностью исполнителя, при этом не обременены правами третьих лиц, не отчуждены, не заложены, не подарены и не обращены в дар, не состоять в споре, под арестом, не иметь задолженностей по коммунальным платежам, отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, должны быть пригодными для постоянного проживания и соответствовать требованиям к жилым помещениям, - указано в техническом задании.

Квартиры, которые закупит мэрия, должны быть полностью готовы к заселению. Согласно документам, в них уже будут установлены приборы учёта расхода электроэнергии и воды. Также в помещениях должны быть установлены межкомнатные двери, а в санузле - ванна, унитаз и раковина. Планируется, что в закупленные квартиры будут переселять нижнетагильцев из многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

Общая площадь помещений составит не менее 486,7 квадратных метра. Подрядчик должен определиться до 1 декабря 2020 года.