Похолодания не будет: погода в Екатеринбурге на начало недели

Первые три дня недели похолодания в Екатеринбурге не обещают Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем скоро зима вступит в свои законные права. А пока еще за окном осень и похолодания в Екатеринбурге не ожидается. По крайней мере, первые три дня новой рабочей недели столбики термометров в дневное время будут опускаться не ниже пяти градусов. Также, согласно данным синоптиков Уралгидрометцентра, существенных осадков в эти дни не ожидается.

В понедельник, 23 ноября, днем будет держаться температура от минус двух до минус четырех. Ветер будет достигать 10 метров в секунду. На дорогах обещают гололедицу.

Во вторник, 24 ноября, ночью похолодает до минус девяти градусов. Днем также ожидается от минус двух до минус четырех. Ветер юго-западный, южный от пяти до девяти метров в секунду.

В среду, 25 ноября, в ночное время столбики термометров опустятся до минус девяти. Днем поднимутся до минус трех, минус пяти градусов. Ветер юго-западный, южный от четырех до девяти метров в секунду.