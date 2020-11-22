Теперь Оксана Тузбаева должна возместить ущерб магазину, в котором работала шесть лет. Фото: читатели "КП"

В Ирбите суд вынес приговор 36-летней матери двоих детей Оксане Тузбаевой. Женщину признали виновной по статье «Растрата в особо крупном размере». Суд назначил Тузбаевой три года лишения свободы, но из-за наличия несовершеннолетних детей срок сделали условным.

Бывшие работодатели остались шокированы таким решением. А сама Оксана Тузбаева свою вину так и не признала. В магазине «Жемчужина» женщина работала с 2012 по 2018 года.

- Чтобы скрыть факт хищения, женщина представляла все так, будто изделия приобретали якобы «реальные» покупатели по подарочным сертификатам, которых в реальности не было, а если были, то деньги за реализацию изделий, она присваивала себе. Для этого она подделывала товарные чеки, а также вносила в кассу небольшие суммы денег. Сделав так однажды и поняв, что схема «рабочая», женщина решила продолжить свое дело. Хищения она совершала на протяжении длительного времени. Помимо этого, Тузбаева регулярно похищала деньги, вырученные за продажу товаров, непосредственно из кассы магазина, - рассказали «КП» владельцы магазина «Жемчужина».

Кроме этого суд обязал Тузбаеву возместить ущерб ювелирному магазину, а именно – 746 190 рублей. Приговор вступил в законную силу.

- Получается, что наличие детей и звание матери дает некий «иммунитет». А какой жизненный пример она показала своим детям, и чему она их научит, остается только лишь догадываться, - рассуждает потерпевшая сторона.