Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело после того, как телефонные мошенники лишили накоплений 53-летнюю женщину. Злоумышленники позвонили ей под видом сотрудником службы безопасности банка. Дальше – стандартная схема развода.

- Звонивший сообщил собеседнице, что с ее счета происходят попытки списания денежных средств, и чтобы избежать хищения, необходимо сменить абонентский номер, привязанный к счету. После этого лжесотрудник кредитной организации убедил женщину скачать приложение удаленного доступа и ввести номер своей банковской карты, - сообщили в УМВД Екатеринбурга.

После выполнения «инструкций» женщина увидела, что с ее карты списали деньги. Позвонила в банк и поняла, что стала жертвой мошенников. Общая сумма ущерба составила 439 990 рублей.