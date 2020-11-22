Сейчас в ковидных госпиталях находятся 8938 пациентов, из них 548 — в тяжелом состоянии, 316 — в реанимации, 220 подключены к аппаратам ИВЛ Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Свердловской области зафиксировали восемь смертей от коронавируса. Общее число случаев – 951. Кроме этого диагноз подтвердился еще у 385 человек.

- Состояние 548 госпитализированных оценивается как тяжелое, 316 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 220 – на аппаратах ИВЛ, - сообщили в региональном оперштабе.

Напомним, что в регионе действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а барам и ресторанам запрещено работать после 23:00.

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