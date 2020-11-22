Число смертей в регионе достигло 943 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число заболевших коронавирусом в Екатеринбурге достигло 24 037, На втором месте рейтинга Свердловской области располагается Нижний Тагил – 2 818 случаев.

В Березовском 938 заболевших, в Верхней Пышме – 1 134. Данные о заболеваемости по городам опубликованы на сайте свердловского управления Роспотребнадзора.

Напомним, что общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 составляет 42 838. Число смертей достигло 943.

КСТАТИ

По данным на 21 ноября, за сутки в Свердловской области было проведено 24 594 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 23 088 человек.

Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 2 601 483. Обследовано всего 2 455 683 человека.