В Екатеринбурге начались довыборы в гордуму

Технические средства подсчета голосов – уже привычные екатеринбуржцам КОИБы – функционируют на 62 участках Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 22 ноября, в Екатеринбурге стартовали довыборы в гордумы. Как отмечают в избиркоме, ровно в 8 утра начали работу 63 постоянных и 5 временных участков. Напомним, дополнительные выборы проводятся в округе № 3 (часть Верх-Исетского и часть Ленинского района), а также в округе № 9 (центральная часть Ленинского района).

- Все участки работают в штатном режиме. Избирателей готовы встретить члены комиссий и волонтеры, которые измерят температуру, выдадут необходимые средства индивидуальной защиты, одноразовые ручки для голосования, - рассказал председатель городского избиркома Вадим Антошин.

Адрес своего участка можно узнать на горячей линии горизбиркома 304-35-26. Для голосования необходимо иметь при себе паспорт с постоянной регистрацией в соответствующем округе.