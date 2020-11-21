Ничего святого: в Новоуральске подростки стащили из церкви ящик с пожертвованиями

Похитителей удалось поймать по горячим следам, а ящик вернуть церкви. Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области

В закрытом городе Новоуральск подростки украли ящик для пожертвований, который стоял в храме преподобного Сергия Радонежского на улице Мичурина.

Информация о ЧП поступила на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны. К церкви примчались сотрудники Росгвардии. Они начали искать подростков в окрестностях храма.

- В ходе разыскных мероприятий стражи порядка обнаружили в лесопарковой полосе похищенный ящик и задержали одного из подозреваемых юношей 2009 года рождения, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Увидев силовиков, 11-летний мальчик попытался сбежать. Но сделать это ему не удалось. Чуть позже росгвардейцам удалось задержать двух его несовершеннолетних подельников.

- Все трое юношей были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Ящик с пожертвованиями возвращен храму, - уточнили в Росгвардии.

Как установили позже, в украденном ящике находилось 80 тысяч рублей. Потратить эти деньги подростки не успели.