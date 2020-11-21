«Мешает сильное течение»: в МЧС рассказали об операции по поиску рыбаков, пропавших на Северном Урале

Сейчас дно реки исследуют шесть водолазов. Фото: ГУ МЧС

В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали о ходе операции по поиску рыбаков, пропавших на реке Пелым под Ивделем.

Напомним, двое мужчин пропали после того, как отправились на рыбалку 18 ноября. Когда связь с ними пропала, жена одного из мужчин подала заявление о пропаже мужа. 20 ноября другие рыбаки обнаружили следы снегохода «Буран», которые вели в полынью. Выяснилось, что накануне происшествия у транспортного средства сломалась фара, скорее всего, в темноте мужчины съехали на тонкий лед и провалились под него.

В ходе поисков удалось найти тело одного из мужчин. Чтобы найти второго рыбака на реку Пелым из Екатеринбурга были вызваны водолазы. Они должны исследовать дно реки.

- Поиски одного из двух мужчин, ранее провалившихся на снегоходе под лед на реке Пелым, недалеко от озера Шемпат, продолжены. К месту проведения поисковой операции сегодня выдвинулись водолазы Службы спасения Свердловской области из Екатеринбурга и Карпинска, - рассказали в региональном МЧС.

Всего в поисках под водой задействованы шесть водолазов. В МЧС уточнили, что поиски осложняются сильным течением реки.